Diriliş Ertuğrul 107.yeni bölüm fragmanında izleyicinin ağzı açık kaldı

Yayınlandığı üç sezondur dillerden düşmeyen Diriliş Ertuğrul yayınlanan 106.son bölümü ile yine namının hakkını verdi. Diriliş Ertuğrul 106.son bölümü 14 Şubat akşamı yayınlandı ve izleyiciyi ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul 106.son bölümün hemen ardından 107.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 106.son bölümde yaşananların devamında 107.yeni bölümde neler yaşanacağını izleyiciyi merakla bekliyor. Öyle ki dizi biter bitmez hemen 'Diriliş Ertuğrul 107.yeni bölüm fragmanı' ve 'Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un nefesleri kesen 106.son bölümünün ardından 107.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama önce gelin Diriliş Ertuğrul 106.son bölümünde neler yaşandı ona bir bakalım ardından 107.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Ertuğrul’dan intikam almak isteyen Ares, adamlarıyla beraber gizlice Hanlı Pazar’a sızmıştı. Tüccarlarla konuşmak için Hanlı Pazar’a gelen Ertuğrul’un önüne Atsız’ın cesedini bırakan Ares ve adamları saldırıya geçmişler fakat başarısız olmuşlardı. Yakalanan Ares, Ertuğrul tarafından kaleye götürülüp zindana atılmıştı. Ertuğrul, bildiklerini Sultan Alaeddin’e anlatması karşılığında Ares’i serbest bırakacağını söylemiş, ilk başta direnen Ares daha sonra Ertuğrul’un teklifini kabul etmiş ve Ertuğrul, yanına Halime’yi de alarak alpları ve Ares’le beraber Konya’ya doğru yola çıkmıştı.



Konya’ya varmadan Titan ve Angelos’un yolda kendisini kurtaracağını uman Ares kurtulabilecek mi? Ertuğrul, Konya yolunda ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Ares’i sultanın huzuruna sağ salim çıkarabilecek mi? Ares’in anlattıklarından sonra Emir Saadeddin’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ertuğrul, Emir Saadeddin’i devirebilecek mi? Sultana tuzak kuran ve bu tuzağı saraydaki en büyük rakibi Emir Nizameddin’in üstüne yıkıp onu bertaraf eden Emir Saadeddin, sultanın en gözde emiri olmuş ve üstündeki bütün şüphelerden sıyrılmıştı. Ertuğrul’un Konya’ya geleceğini öğrenen ve sultana bildiği her şeyi anlatacağını düşünen Emir Saadeddin ne yapacak? Ertuğrul’un anlatacakları ve Ares’in itirafları karşısında kendisini nasıl savunacak? Sultan, duyduklarından sonra Emir Saadeddin’in cezasını kesecek mi?



Titan ve Angelos, Ertuğrul’un yokluğunda Türk obalarına nasıl saldırılar yapacak? Angelos’un içerideki casusu olan Marya içeriden ne gibi istihbaratlar verecek? Marya’nın casus olduğu ortaya çıkacak mı? Karacahisar Kalesi’nin ve Türk obalarının durumu ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerler olacak.