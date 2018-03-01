Din hocasından 'pes' dedirten savunma: Gece güreşirken tahrik etti

ALMANYA'da yaşayan aile, uyuşturucu kullanan kızları M.T.K. ile tatil için geldikleri İzmir'de arkadaşlarının tavsiyesine uyarak, Bursa´da yaşayan ve dini konularda eğitim verdiği öne sürülen Abdulaziz A.'ya telefonla ulaşarak yardım istedi.

Aile, yüz yüze konuşmak isteyen Abdulaziz A.'yı İzmir'e davet etti, İzmir'e gelen Abdulaziz A.'ya buluştukları otelde, "Kızımız Almanya'da uyuşturucu kullandı, ceza aldı. Kendisini bu ortamdan alacağı iyi bir din eğitimi ile kurtarmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz?" dedi.

Abdulaziz A. da aileye, kızlarını Bursa'ya götürüp, dini konularda eğitmek için kendisine teslim etmelerini söyledi. Aile, teklifi kabul etti.

'OTELDE TEK KALAMAZSIN'

Abdulaziz A.,17 yaşındaki kızı alıp Bursa'ya götürdü. Abdulaziz A., otelde tek başına kalamayacağını söylediği M.T.K.'yi ablasının evine götürdü. Abdulaziz A., birlikte kaldıkları evde M.T.K.'ye iddiaya göre üç kez cinsel istismarda bulundu.

EVDEN KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Abdulaziz A., ertesi sabah kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. Birinci kattaki evin penceresinden atlayarak kaçan M.T.K., ailesini arayıp yardım istedi. Genç kız, ailesinin yönlendirmesi ile polis merkezine gitti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Abdulaziz A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BENİMLE GÜREŞ TUTTU'

Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmada Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan M.T.K., Almanya'da uyuşturucu kullandığı için zor günler geçirdiğini, ailesinin buna çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:



''İÇ KEZ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU''

"Sonunda ailem kötü alışkanlıklardan kurtulmam için dini eğitim almamı istedi. Kabul ettim. Abdulaziz A., dini eğitim vereceğini söyleyerek ailemden izin aldı. Bursa'ya geldik. Ben otelde kalmak istedim. O ise 'Ablamın boş bir evi var. İstersen orada kalırsın' dedi. Kabul ettim. O gece kendisi de evde kalmak istedi. Bir şey diyemedim. Sonra benimle güreş tuttu. Bu sırada beni öptü. Ardından, bazı olayların aramızda kalmasını söyleyerek üç kez cinsel istismarda bulundu. Kendisinden şikâyetçiyim."

SANIK: GÜREŞİRKEN TAHRİK ETTİ

Abdulaziz A. ise ifadesinde, M.T.K.'nin ailesinin kendisinden dini eğitim vermesi için yardım istediklerini kabul ederek, "Onlara yardım için söz verdim. Kızı Bursa'ya getirdim. O gece ablamın evinde kalması için teklifte bulundum, kabul etti. Gece güreş yaparken beni tahrik etti. Sonra rızasıyla cinsel ilişkiye girdim" dedi.

46 YIL HAPİS İSTEMİ

Abdulaziz A., hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 46 yıl hapis cezası istemiyle dava dava açıldı.