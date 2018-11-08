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Din görevlileri memurluktan çıkarılıyor

Din görevlileri memurluktan çıkarılıyor

Yunanistan'da hükümet ile Ortodoks Kilisesi, 10 bin din görevlisinin memurluktan çıkarılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 09:43 - Güncelleme: 08-11-2018 09:43

Bu anlaşma, dinin yaşamın her alanında kendini gösterdiği ülkede devlet ile kilisenin birbirinden ayrılması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.Bu din görevlilerinin maaşları ise devletin aylık ödeme planından çıkarılacak ve Kilise'ye bağlı bir fona aktarılacak ödenekten karşılanacak.

Yunanistan'da Ortodoks Kilisesi yüzyıllardır hayatın her alanında başat bir rol üstleniyor; Ortodoks Hristiyanlık, Anayasa'da resmi din olarak kabul ediliyor.Pek çok Yunan için ulusal kimlikleri dinleriyle yakından ilişkili.Yunan Başbakan Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios arasında Salı günü varılan anlaşma anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında gerçekleşti.

Kredi kuruluşları uzun zamandır hükümete varlıklarını satması ve kamu çalışanlarının sayısını azaltması çağrısında bulunuyordu.Din görevlilerinin yıllık maaşlarının tutarının 200 milyon euro olduğu belirtiliyor.Bunun karşılığında Kilise ise devletin dinler karşısında tarafsız olmasına yönelik adımlara karşı çıkmayacak. Bir mal varlığı devlet tarafından alındığında, Kilise bu mal varlığına ilişkin iddialarını geri çekecek.

BAZI RAHİPLER ANLAŞMADAN RAHATSIZ: Kilise ile hükümet arasındaki mal varlıklarına ilişkin anlaşmazlıklar 1950'lere dayanıyor. Anlaşmaya göre, iki taraf arasında bir fon kurulacak ve bu varlıklardan elde edilen gelirler bu fona aktarılarak yarı yarıya paylaşılacak.Anlaşmanın uygulamaya konabilmesi için Yunan kabinesi, parlamentosu ve dini liderlerinin onayı gerekiyor.

Rahipleri temsil eden bir dernek ise onları memurluktan çıkaracak herhangi bir anlaşmaya karşı çıkacaklarını söyledi. Yunan rahiplerin kurduğu bir derneğin başkanı olan Rahip Georgios Sellis, Proto Thema haber sitesine yaptığı açıklamada, "Mevcut durumun korunması için mücadele edeceğiz" dedi.Çipras, anayasal değişikliklerin Kilise'nin özerkliğini koruyacağı konusunda güvence de verdi.

YUNANİSTAN'DA HERHANGİ BİR ŞEY DEĞİŞECEK Mİ: Başbakan ile başpiskopos arasında yapılan anlaşma Yunanistan'ın gerçek anlamda laik bir ülke olması yolunda bir adım, ancak Yunan Ortodoks Kilisesi devlette var olmaya devam edecek. Yunan okullarında öğrenciler her sabah günlerine duayla başlayacak ve 12 yıllık zorunlu eğitimleri boyunca din dersi alacaklar.Yunan mahkemelerinde hakimin koltuğunun üzerinde dini bir ikon bulunuyor ve bazı kamu hizmetlerinde teorik olarak yasa dışı olmasına rağmen vatandaşlara dinini soran formlar dağıtılıyor.

Yunan hükümetleri, solcu Syriza'nın lideri Aleksis Çipras'ın liderliğinde olan son iki yönetim de dahil olmak üzere, ülkenin ileri gelen dini liderlerini kendilerini kutsamaları için yemin törenine davet ediyor.Başpiskoposun anayasal reformları kabul etmesine rağmen, Yunan anayasasının girişinde ülkenin Ortodoks Hıristiyan özelliğine vurgu yapılmaya devam ediyor.Anlaşma bir ilk adım, ancak Kilise ile devletin tamamen ayrılması için çok uzun bir yol olduğu açık.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • cemaat 08 Kasım 2018 09:56 Bizde de öyle olsun her camii cemaati, kendi imamının ve müezininin maaşını ödesin.Cami için gerekli akçeyi cemaat toplasın.Hiristiyan ve yahudi vede ateist vatandaşlardan vede ödemek istemeyenden vergi alıp camii yaptırmak ve hocaya, diyanete para aktarmak zaten islami değildir ve hiç bir zamanda olmamıştır.

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