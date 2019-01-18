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Diagne ve Eljif Elmas PFDK'da

Diagne ve Eljif Elmas PFDK'da

PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne ve Fenerbahçe'den Eljif Elmas PFDK'ya sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 16:25 - Güncelleme: 18-01-2019 16:25

Fenerbahçe'nn genç futbolcusu Eljif Elmas ile Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne, Ziraat Türkiye Kupası’nda gördükleri kırmızı kartlardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan, Hukuk Müşavirliği'nce 18.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor futbolcusu Bakary Nimaga'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa futbolcusu Diagne Mbaye'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘tükürmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe futbolcusu Eljif Elmas'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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