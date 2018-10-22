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Devlet Bahçeli'den flaş af açıklaması!

Devlet Bahçeli'den flaş af açıklaması!

Af tartışmalarıyla alakalı açıklamada bulunan MHP Lideri Bahçeli, ''Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucuyu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 12:28 - Güncelleme: 22-10-2018 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın af konusuyla alakalı ''Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?'' sözlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Bahçeli, Twitter'daki mesajlarında şunları kaydetti: 

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?” ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

"İSABETSİZ VE İTİBARSIZ BİR İSNAT"
Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır.

Uyuşturucuyla en çok mücadele veren,bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir.Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek,tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış,fuzuli bir demagojidir.

"TASVİP ETMİYORLARSA KABUL ETMEZLER"
Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM’ne sunulmuştur.Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir.Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir.

"SİYASİ AHLAK VE BASİRETE ASLA SIĞMAZ"
Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır.

Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir."

MHP'nin af teklifine AK Parti'den yeni formül

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 13:41 Yahu Bahceli, nedir bu af af af demenin sebebi acik acik soyle! Kimse istemiyor birtek sen istiyorsub. Alaaddin Cakicimi cikmasi gerekiyor? Baska birinemi soz verdin? Soyle birde senin af kapsaminda uyusturucu tuccarlarida serbest kalmiyormu yani??

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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