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Devlet Bahçeli'den bedelli açıklaması

Devlet Bahçeli'den bedelli açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili getirilen 28 gün şartına karşı çıktı. Bahçeli, "Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek var" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 21:18 - Güncelleme: 20-07-2018 21:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerliğin çıkmasını olumlu olarak gördüğünü ifade ederek, “Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?” dedi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

“Süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş, dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • d21 20 Temmuz 2018 21:45 bence de. ama ücret bu sefer en az 25 bin tl olmalı...

    CEVAP YAZ 1 2
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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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