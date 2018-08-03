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Dev banka yeniden kuruluyor Erdoğan duyurdu

Dev banka yeniden kuruluyor Erdoğan duyurdu

Emlak Bankası geri dönüyor. 2001 yılından bu yana tasfiye sürecinde olan Emlak Bankası’nın yeniden aktif hale getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna duyururken açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 17:07 - Güncelleme: 03-08-2018 17:07

Türkiye'de bir dönemin dev bankalarından biri olan Emlak Bank yeniden kuruluyor. Bankanın yeniden kurulacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Emlak Bankası, 3 Haziran 1926’da Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 20 milyon TL sermaye ile kurulan bir banka. 1953 yılında ödenmiş sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan banka, Ankara Yenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti. Faaliyet gösterdiği son yıllarda ise İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı. Ancak 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, Emlak Bankası’nın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.

16 YIL ÖNCE TASFİYE EDİLDİ

1980’lerin sonunda, eski Genel Müdürü Engin Civan’ın adının karıştığı ve işadamı Selim Edes’in “rüşvetin belgesi mi olur” sözüyle tarihe geçen yolsuzluk iddialarıyla da anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi. Bankanın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank’a devredildi.

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE

Banka için, Zeki Sayın başkanlığında bir tasfiye yönetim kurulu da oluşturuldu. Geçen yıllar içinde,tasfiye çalışmaları kapsamında bankanın tüm borçlarını ödediği ve alacaklı pozisyona geldiği öğrenildi. Buna göre bankanın alacakları, 123 milyon TL’ye ulaştı. 2015 yılında vergi rekortmenleri listesinde 100. sırada, 2014 yılı vergi rekortmenleri listesinde de 91. sırada yer alan bankanın sermayesi de, aranılan koşulları karşılar noktaya geldi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafire 03 Ağustos 2018 17:27 bütün dertler bitti diğer bankalardan ne hayır gördükki bundan görelim boşuna israf memur çalışıtrıacak

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