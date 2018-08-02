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Destici'den dikkat çeken tepki: Hukukun dışana da çıkılmalı

Destici'den dikkat çeken tepki: Hukukun dışana da çıkılmalı

PKK'nın asker eşi ve oğlunu katletmesiyle ilgili en dikkat çeken tepki AK Parti'den vekil seçilen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:43 - Güncelleme: 02-08-2018 11:43

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız" dedi.

Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lıların yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk milletine başsağlığı diledi. 

Türkiye'nin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"ARTIK HUKUKUN DIŞINA DA ÇIKILMALI"
"PKK fırsatını buldukça böyle kahpece saldırılarla kendi varlığını göstermeye çalışıyor ama muvaffak olamayacaklar. Mücadelenin dozu ve şiddeti inşallah daha da artacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar hep hukuk içerisinde kalarak bu mücadeleyi sergiledi. Ama şu gözüktü ki hukukun dışına çıkılması gerekiyorsa artık oraya da çıkılmalı.

"HANGİ DİLDEN ANLIYORSA O DİLDEN KONUŞMAK GEREK"
Çünkü PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Siyasi partilerimizden bazılarının artık gözünün açılması, gaflet uykusundan uyanmaları lazım."

HDP milletvekillerine karşı ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğini savunan Destici, "Ya PKK'yı terör örgütü olarak kabul edecekler, kınayacaklar, lanetleyecekler, ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 12:19 sen nasıl birisin destici. hukukun dışına çıklırsa ,senin desti yi de kırarlar,haberin olsun.

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