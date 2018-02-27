Deniz Toprak kimdir aslen nereli kocası bakın kim?

Deniz Toprak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Deniz Toprak'ın kocası Ali Osman Erbaşı kimdir, kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Güçlü sesi ve farklı yorumu ile son günlerin konuşulan ismi olan Deniz Toprak'ın bilinmeyenleri ve biyoğrafisi haberimizde.

DENİZ TOPRAK KİMDİR: Deniz Toprak, 15 Ocak 1977 tarihinde Siirt'de dünyaya geldi. Gençlik yılları doğduğu şehir olan Siirt’te geçen Deniz Toprak, lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Türk halk müziği eğiti aldı ve 1996 tarihinde ilk kez Amatör Müzik çalışmasını yaptı Halk evleri ile Kültür Merkezlerinde konserler veren Deniz Toprak, 2000 yıllarda başta Müslüm Gürses, İlhan Şeşen ve Zara olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. 2007 tarihinde Kayahan'ın da desteğiyle Türkü Molası albümünü çıkardı.

DENİZ TOPRAK EŞİ: 2008 tarihinde Ulus Müzik imzası il Destanlaşan Türküler 5 adındaki albümde yer aldı ve 2 parçayı seslendirdi. Deniz Toprak 2002 yılında Ali Osman Erbaşı ile hayatını birleştirdi.

2012 tarihinde sunuculuk kariyerinde de kendisini denemeye karar veren Deniz Toprak, Trt Müzik adındaki kanalda 13 bölüm kadar Yerel Starlar adındaki programı sundu.