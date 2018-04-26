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Deniz Seki, Seda Sayan'ın eski sevgilisini kaptı

Deniz Seki, Seda Sayan'ın eski sevgilisini kaptı

Çocukluk arkadaşı Faruk Salman'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan ünlü şarkıcı Deniz Seki, kalbini Seda Sayan'ın eski aşkı galerici Murat Karabova'ya kaptırdı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 15:41 - Güncelleme: 26-04-2018 15:41

Deniz Seki-Faruk Salman aşkı ünlü şarkıcı cezaevindeyken bile sürmüş ve herkesin gıpta ile baktığı bir ilişki olmuştu. Ancak gerisi Deniz Seki cezaevinden çıktıktan sonra gelmedi. Çift yollarını ayırdı.

Seda Sayan-Murat Karabova aşkı ise uzun soluklu olmadı ve kısa sürdü. İkili 'Ne birlikteyiz ne de birlikte değiliz' dedi.

DENİZ SEKİ'YE JESTLER YAPMIŞ
Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerden sonra Seda Sayan ile büyük aşk yaşayan galerici Murat Karabova ve Deniz Seki arasında neler oluyor? sorusu akıllara gelmişti.

VE AŞK BAŞLADI!
Bugün Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Deniz Seki'nin kalbini Murat Karabova'ya kaptırdığı ve aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.

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