Deniz Baykal için flaş gelişme!

Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü. NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.

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