Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü. NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.
Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.
Erdoğan'dan Deniz Baykal talimatı! Bugün geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Deniz Baykal için flaş gelişme! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Deniz Baykal kimdir , eşi Olcay Baykal ve çocukları hakkında bilinmeyenler neler? Deniz Baykal'ın hayat öyküsü 20 Temmuz 1938 yılında Antalya'da dünyaya gelmesi ile başlıyor. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fak&DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER