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Deniz Baykal için flaş gelişme!

Deniz Baykal için flaş gelişme!

Beyninde pıhtı olan ve tedavi için Almanya'ya giden eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Türkiye'ye döndü.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 17:56 - Güncelleme: 20-03-2018 17:56

Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü. NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.

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  • Misafir 20 Mart 2018 18:10 KENDİSİNE AÇİL ŞİFALAR DİLRTİM

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