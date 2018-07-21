Demir hindi nedir, nelere faydalıdır? Demir hindi nasıl kullanılır?

Demir hindi, Hindistan'da yetişen yumurta kabuğuna benzeyen bir kabuğu olan çok özel bir meyvedir.'' diyen Demir hindi nelere faydalıdır? Nasıl tüketilmelidir? TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv izleyenleri için yanıtıladı.

Demir hindisi'nin meyve bileşiminde protein, şeker, pektin, A, Bl, B2, B3, B5, B6 ,C vitaminleri potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineraller bulunur. Demir hindi'nin susuzluğu kesmesi, kusma, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle ünlüdür.

Demir hindi'nin faydaları: Sarılık ve nezle tedavisinde yıllardan beridir kullanılan bir meyvedir. Kolestrol, karaciğer rahatsızlıkları gibi durumlarda kullanılır. Ülkemizinde yemek kültüründe özellikle Osmanlı mutfağında, ramazanlarda kabızlığa karşı demir hindi şerbeti yapılarak içilmektedir. Kan, kabızlık, karaciğer detoksu gibi uygulamalarda güvenle kullanılabilir. İçeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri; selenyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ateş düşürücü ve soğuk algınlığından koruyucudur. Hipertansiyon, obezite, kan kolesterol ve trigliserid yüksekliği, bozulmuş açlık glikozuyla karakterize metaboliksendrom tedavisinde etkindir. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır. Ayrıca demirhindi suyu iltihabı göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.





Kaynak: cevapla.tv