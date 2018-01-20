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'Demet Reis' Afrin'e gitmek istiyor!

'Demet Reis' Afrin'e gitmek istiyor!

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 'Demet Reis' olarak tanınan MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Demet Öncel, Afrin'e yapılması planlanan operasyon için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 12:45 - Güncelleme: 20-01-2018 12:45

Afrin'e yapılması planlanan operasyon öncesinde MHP Torbalı İlçe Teşkilatı üyesi yaklaşık 850 ülkücü, operasyona katılabilmek için bugün Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı'na giderek gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Başvuru yapan ülkücüler arasındaki tek kadın, 20 yıldan beri MHP İlçe Teşkilatı üyesi olan Demet Öncel (37) dikkat çekti.

''BU MİLLETİN HER FERDİ VATANINA SAHİP ÇIKAR'': İlçede 'Demet Reis' olarak tanınan, tek isteğinin Türk-İslam davasını yüceltmek olduğunu söyleyen Demet Öncel, "Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu duydukça yerimde duramıyorum. Ben vatan olmayınca dinimizi bile yaşayamayacağımıza inananlardanım. Bu milletin her ferdi; vatanına, milletine ve toprağına sahip çıkar. Ben de sadece onlardan biriyim" dedi.

'BU BAŞVURU BENİM DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM'
Demet Öncel, "Ordumuzun sınır ötesi yapacağı operasyona katılmak üzere gönüllü asker olmak istiyorum. Arz ederim" yazdığı dilekçesini 37'nci doğum gününde askerlik şubesine verdiğini söyleyerek, "Bugün Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı'na giderek yapmış olduğumuz gönüllü askerlik başvurusu benim doğum günü hediyemdir. Bugün benim doğum günüm ve hep hatırlayacağım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali 20 Ocak 2018 13:00 Gitsinde gelmesin geri 😂😂😂

    CEVAP YAZ 1 1
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