Demet Akalın'ın paylaştığı tecavüz olayı kan dondurdu

ADANA'da yaşanan 3 yaşındaki çocugğa tecavüz olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan olay sonrasında internet ortamında 'Tecavüze idam istiyoruz' kampanyası başlatıldı. Demet Akalın'ın paylaştığı küçük çocuğu tecavüz olayı okuyanı dehşete düşürürken kampanya çığ gibi büyüyor.
Kendisinde bir küçük kızı olan Demet Akalın çocuk tecavüzlerine tepkisini şu satırlarla ortaya koydu: -Çüklerini mi kesiceksiniz!!! İdamm mı getirceksiniz!!! Napıcaksanız hadii artık ya!!! Fenalaştım okurken!!! Yeter!! Allah belanızı vermeden yargı versin artık ya!!!
Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe de tecavüze idam kampanyasına katılarak küçük çocuğa tecavüz olayına sert tepki gösterdiler. Demet Akalın'ın 'Adana'daki tecavüzcü! Mideniz kaldırabilirse okuyun' diyerek paylaştığı olay şu şekilde;
KÜÇÜK KIZA NE OLDU : Adana’daki korkunç tecavüz olayının kurbanı olan küçük çocuğun hayatta olduğu öğrenildi. Hastaneden taburcu edilen küçük kızı ailesi evine götürdü.
TECAVÜZE İDAM İSTİYORUZ KAMPANYASI : İnternet üzerinden başlatılan kampanyaya katılmak için buraya tıklayın
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TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var. DemetDEVAMI »
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