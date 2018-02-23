Defne Samyeli kimdir? Eşi ve çocukları kim aslen nereli?

Defne Samyeli 1 Temmuz 1972 Kasımpaşa doğumlu. Defne Samyeli'nin babası amiral annesi ise turizm sektöründe çalışan bir isimdi. Defne Samyeli'nin Suhan adında bir erkek kardeşi var. 9 aylıkken konuşmaya başlayan , 2,5 yaşında okumayı öğrenen Defne Samyeli’ye ‘İlerde ne olacaksın’ diye sorulduğunda yanıt yıllarca hiç değişmedi: Şarkıcı.

Koyu bir Ajda Pekkan hayranı olan Defne Samyeli 7 yaşında girdiği TRT’de her Pazar konserlerle ekrana gelmeye başladı. Nişantaşı Anadolu Lisesi mezunu olan Defne Samyeli, 13 yaşındayken babası Haluk Samyeli’yi kaybetti. Boğaziçi Kimya bölümünü kazanan Defne Samyeli, 1991’de Star TV'nin düzenlediği Türkiye Güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmada Türkiye 3. Güzeli olarak taç giyen Defne Samyeli, kendisine sunuculuk yolunu seçti. Ana haber bültenlerini sunan Defne Samyeli, bugüne kadar sadece bir kez evlendi.

DEFNE SAMYELİ'NİN EŞİ EREN TALU KİMDİR : Defne Samyeli şöhretin henüz başındayken 1995 yılında 4 aylık bir flörtün ardından mimar Eren Talu’yla evlendi. Bir kaç ay sonra Kanal D’de çalışmaya başlayan Samyeli hamile kaldı ve kızı Deren Talu'yu bu dönemde kucağına aldı.

İkinci kızı Deren Talu ise 2003 yılında Show TV'de çalışırken dünyaya getirdi. Defne Samyeli'nin eşi Eren Talu ile olan evliliği 2011 yılında kocasının iflasın eşiğine gelmesi ile bitti. Defne Samyeli ekranlardaki ana haber koltuğunu da bıraktı dizi oyunculuğuna soyundu. 2015 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin kadrosuna katıldı.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU : Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 1996'da Amerika'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Deren Talu'nun babası ünlü mimar Eren Talu. Mankenlik yapan Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin de en yakın arkadaşı.

DEFNE SAMYELİ'NİN KÜÇÜK KIZI DERİN TALU : Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu. 2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor.

Defne Samyeli kızı Deren ile minileri çekti! Küçük kızı Derin ise... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



