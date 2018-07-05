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Darısı Başımıza'nın Öyküsü Elif Doğan kimdir? Çukur'da da oynamıştı

Darısı Başımıza'nın Öyküsü Elif Doğan kimdir? Çukur'da da oynamıştı

Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Yeni bölümün hemen ardından herkes dizinin başrolü Elif Doğan'ı da merak etmeye başladı. Peki Elif Doğan kimdir nereli kaç yaşında? Elif Doğan'a dair merak edilenler Internethaber'de...

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 14:37 - Güncelleme: 05-07-2018 14:37

Show TV’nin yeni dizisi Darısı Başımıza, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan ilk bölümün ardından dizide başrolleri  Ozan Dolunay ve Devrim Yakut ile paylaşan Elif Doğan da merak edilmeye başlandı. Peki Elif Doğan kimdir nereli kaç yaşında? Elif Doğan daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte Darısı Başımıza'nın Öykü'sü Elif Doğan'a dair merak edilenler...

DARISI BAŞIMIZA ÖYKÜ KİMDİR? Elif Doğan’ın canlandırdığı bu rol dizide ana karakterler arasında olacak. Öykü karakteri ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle; Öykü, bugüne kadar hayatını planlı programlı yaşamış, böyle olduğu takdirde hayatta başarılı olabileceğine inanmış ama tabii ki hayat sürprizlerle dolu. Hayatına aşk girdiğinde müthiş bir değişim ve bambaşka bir Öykü göreceğiz.

ELİF DOĞAN KİMDİR? 6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu. Uzun yıllar şan eğitimini sürdüren ve Müzikal oyunlarda görev alan Doğan, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yıllarında Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Doğan, şimdilerde Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermektedir.

Elif Doğan'ın Oynadığı Diziler

  • Darısı Başımıza / Öykü / 2018
  • Çukur / Hale / 2017-2018
  • Hayat Bazen Tatlıdır / 2016 - 2017
  • Aşk Laftan Anlamaz / 2016

Darısı Başımıza Ozan Dolunay kimdir nereli? O dizide de başrol oynamıştı 

Darısı Başımıza beğenildi mi? İşte ilk reyting sonuçları ve yeni bölüm fragmanı

 

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