Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşmeyle ilgili açıklama!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında “Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum.

Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin “nasıl”ı değil, sadece “ne zaman”ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın Bolton'a verdiği kırmızı dosyayı açıkladı