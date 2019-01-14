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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Donald Trump'ın küstah açıklamalarına "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur” şeklinde karşılık verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 09:53 - Güncelleme: 14-01-2019 09:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur" dedi. 

Trump, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" demişti.

Altun; Türkiye hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde skandal bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.  

Altun, şunları kaydetti: "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır.

TÜRKİYE'NİN KÜRLERLE HİÇBİR SORUNU YOKTUR: Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMINI HATIRLATTI: Altun ayırca bu mesajlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihli, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" paylaşımını da retweet etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR28 YORUM

  • Cenk 14 Ocak 2019 10:41 Bu sarı çiyan dünyanın başına bela oldu.Rabbim tez elden helak eyle bu mazlum ve mağdurların baş düşmanını

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