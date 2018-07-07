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Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne uyum için hazırlanan KHK yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü birinci sayfasında yayınlanan KHK ile bir çok kanunda 218 değişiklik yapıldı. İşte madde madde 700 nolu KHK...

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 19:23 - Güncelleme: 07-07-2018 19:23

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 218. maddeki 'Başbakanlık' ifadesi 'Cumhurbaşkanlığı' olarak değiştirildi.

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı. Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ UYUMUNA İLİŞKİN 700 SAYILI KHK

Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu.

AYRINTILAR GELECEK..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin KHK yayımlandı

Binali Yıldırım'dan yeni KHK açıklaması

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Temmuz 2018 19:40 Çay simit hesabiyla iktidar olanlar 50.000 bin lira maaşla 10 milyon biriktirmiş.kendi servetleri artanlar halkin seviyesini sıfırlamaya devam ediyor. Ama deveye diken derler o hesap. Oohhhh sefam olsun. Suyundan da kooooy.

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