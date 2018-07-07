Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 218. maddeki 'Başbakanlık' ifadesi 'Cumhurbaşkanlığı' olarak değiştirildi.

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı. Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ UYUMUNA İLİŞKİN 700 SAYILI KHK

Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu.

AYRINTILAR GELECEK..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin KHK yayımlandı

Binali Yıldırım'dan yeni KHK açıklaması