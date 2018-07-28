Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zambiya’da önemli açıklamalar

Güney Afrika'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya'ya geçti. Erdoğan'ın Zambiya ziyareti, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor.

Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ile bir araya geldi. Erdoğan ve Lungu, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Burada konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Zambiya Ulusal Meclisi'nde bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Parlamentolar arası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz.

ZAMBİYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. 7.Ulusal Kalkınm Planı Çerçevesinde öncelik verdiğimiz alanlarda iş birliğini ilerletebiliriz. Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını sağlayabilir. Türkiye ile Zambiya'nın iş birliği potansiyeli yüksektir. Tarım teknolojisi konusunda iş birliği için kararlı adımlar atabiliriz.

Askeri ve güvenlik iş birliği konusunda askeri makamların teması devam etmelidir. Zambiya'nın savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Emniyet Teşkilatlarımız arasındaki iş birliği memnuniyet vericidir."

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

MHP'Lİ VEKİLDE HEYETTE

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'ya geldi.

BAKIR ZENGİNİ ZAMBİYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği Güney Afrika ülkesi Zambiya, bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana koruduğu siyasi istikrar ve zengin maden kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Yıllarca İngiliz ve Portekizliler tarafından sömürülen ülke, bağımsızlığını kazandığı 1964'ten bu yana istikrarını koruyor. Afrika'nın ikinci büyük bakır üreticisi olan ülke, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla biliniyor.

BÜYÜKELÇİMİZDEN TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye ve Zambiya ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, Zambiya'nın ülkeye daha fazla Türk yatırımlarının gelmesini beklediğini söyledi.

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