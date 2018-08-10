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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolardaki aşırı hareketliğin ardından yaptığı açıklamada 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 14:03 - Güncelleme: 10-08-2018 15:05

Dolar kuru bu sabah 5,60 seviyesinden 6,49 seviyesine fırlamış ardından da 5,95 seviyesine inmişti. Dolardaki bu hareketlilik sonrası gözler hükümet cephesine çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Karadeniz'de bulunan Erdoğan burada yaşana sel felaketine değinirken, Doğu Karadeniz'in afet imtihanıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi. 

Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte, cuma namazını Bayburt Ulu Cami'de kıldı. Cuma namazı sonrası vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti.

Erdoğan canlı yayında konuşuyor! Çok önemli dolar çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta, cuma namazı çıkışı vatandaşları selamladı.

"Sizler 24 Haziran'da Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bunun için sizlerle bir aradayız. Buradan nasip olursa Gümüşhane'ye gideceğiz. Ordu'daki bu sel felaketi sebebiyle oradaki kardeşlerimizle bir arada olmak istiyoruz. Orada malum bir kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar versin. Afetlerden de Rabbim bizleri muhafaza eylesin."

"EKONOMİK SAVAŞI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, Doğu Karadeniz'in bu ara hep afet imtihanıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Hayırlısıyla bu afetleri atlatırız. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." diye konuştu.

BAYBURT'TA KONUŞMA YAPACAK
Başkan Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Vali Ali Hamza Pehlivan da cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Cuma namazı sonrası Bayburt Valiliği'ne geçen Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek Bayburt Buluşması'nda bir konuşma yapacak.

Erdoğan dolarla ilgili dün akşam da memleketi Rize'de konuşmuş, "Onların doları varsa bizim de halkımız, Hakk'ımız var demişti." Dün Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ediyor.

BOSTANCI: DOLAR KENDİNDEN GEÇME HALİNDE
Öte yandan dolardaki artışla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde" ifadesini kullandı.

"Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak" diyen Bostancı, "Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse 'manipülatör' kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır" ifadesini kullandı.

Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde.

"BU ÇILGINLIĞA DIŞARIDAN BAKMAK YERİNDE OLUR"
"Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her 'çılgınlık' gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel 'halisünasyonlara' kapılmayacaklardır."

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  • Oğuz 10 Ağustos 2018 15:17 Döviz kurları sabitlenmeli..!

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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