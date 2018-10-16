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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş af talimatı! Kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş af talimatı! Kimleri kapsayacak?

Beştepe'deki hakim ve savcı kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 14:55 - Güncelleme: 16-10-2018 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu. "FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz" diyen Erdoğan, MHP'nin istediği af düzenlemesiyle ilgili de ilk kez yeşil ışık yaktı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz, kazımaya devam edeceğiz. Yargının içinde kamplaşmalarda yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyeceğiz. Adaleti sadece devletin değil hayatında merkezine yerleştirmemiz şarttır.

''BU SORUNU ÇÖZMEDEN KİÇBİR HUSUSUN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ''
- Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz.

AF TALİMATI
- Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı. Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim. 

''NİHAİ TASARRUF MECLİSE AİTTİR''
Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR28 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 16:26 durnak yok yola devam ileri demokrasi böyle olsa gerek

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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