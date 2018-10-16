Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş af talimatı! Kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu. "FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz" diyen Erdoğan, MHP'nin istediği af düzenlemesiyle ilgili de ilk kez yeşil ışık yaktı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz, kazımaya devam edeceğiz. Yargının içinde kamplaşmalarda yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyeceğiz. Adaleti sadece devletin değil hayatında merkezine yerleştirmemiz şarttır.

''BU SORUNU ÇÖZMEDEN KİÇBİR HUSUSUN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ''

- Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz.

AF TALİMATI

- Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı. Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim.

''NİHAİ TASARRUF MECLİSE AİTTİR''

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.