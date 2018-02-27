Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'den çarpıcı mesajlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisinin ilk durağı Cezayir'de Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda Türk ve Cezayirli işadamlarına seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları :

- Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette.

- Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz.

- Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE MAZLUMLARA EL UZATTIK"

- Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık.

- Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz.

- Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.