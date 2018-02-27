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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'den çarpıcı mesajlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'den çarpıcı mesajlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisinin ilk durağı Cezayir'de konuştu. Çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, "Dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık" dedi...

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 15:14 - Güncelleme: 27-02-2018 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisinin ilk durağı Cezayir'de Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda Türk ve Cezayirli işadamlarına seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları :

- Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette.

- Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz.

- Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE MAZLUMLARA EL UZATTIK"

- Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık.

- Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz.

- Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Tek Yol Gezi!___________________ 27 Şubat 2018 16:26 Dünyaca ünlü Cezayirli yazar Kamel Daoud “İslam sizin için sadece bir basamak. Tanrı bir ticari ürün. Modernlik bir düşman. Filistin sadece bir vitrin. İslamcılar ise şaşkın dalkavuklarınız” diyor.

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