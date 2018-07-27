Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesinde çarpıcı çağrı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor. Erdoğan, BRİCS üyelerine "daha adil bir kredi derecelendirme kuruluşu oluşturmak" için ortak hareket etme çağrısı yaptı.

AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI... Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğanda fotoğraf çekimine iştirak etti.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katılarak kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ADİL BİR KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU KURALIM... Türkiye olarak BRİCS ülkeleri olarak ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz. Daha adil bir kredi derecelendirme kuruluşu oluşturmak adına BRICS ülkeleri ile ortak hareket edebiliriz. Bugün burada İslam İşbirliği Teşkilatına üye tüm Müslüman ülkeleri de temsilen katılıyorum.

MEVCUT KÜRESEL SİSTEM KİMSEYİ MEMNUN ETMİYOR... Dünyamız oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Savaşlar ve doğal afetlerin zararlarını gördük. Mevcut küresel sistem mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının değişmeden devam etmesi mümkün değildir. BRICS'in güney-güney işbirliği anlayışını takip ediyoruz.

4 MİLYONU AŞKIN SIĞINMACI AĞIRLIYORUZ... Bugün 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tele mahkum ettiği noktada, Türkiye mülteciler için 32 milyar dolar para harcamıştır. Çalışma toplantısının ardından da Erdoğan'ın da katılımıyla öğle yemeğine geçildi...