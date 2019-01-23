Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunacağı Rusya Federasyonu'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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