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Çukur 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sultan Ana ölüyor mu

Çukur 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sultan Ana ölüyor mu

Show TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Çukur 24.son bölümü ile izleyiciyi şoke etti. Medet, Sultan Ana'yı yanlışlıkla vurdu. Sultan Ana ölecek mi? Çukur 24.son bölüm ardından 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 25.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 13:34 - Güncelleme: 09-04-2018 13:34

Show TV'nin izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi Çukur 24.son bölümü ile herkesi merak içerisidne bıraktı. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunan Sultan Ana'yı Medet yanlışlıkla vurdu, işler karıştı. Peki Sultan Ana ölecek mi? Çukur 24.son bölüm ardından Çukur 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Çukur 24.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Çukur 25.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

ÇUKUR 24.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak silahtan çıkan kurşun Sultan’a isabet eder. Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır.

Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak. Sırların ortaya döküleceği ve yeni yüzleşmelerin yaşanacağı ‘Çukur’da mücadelenin seyrinin ne yönde olacağı soluksuz beklenecek.

ÇUKUR 25.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLAN; Çukur 24.bölüm ardından yayınlanacak Çukue 25.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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