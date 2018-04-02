Çukur 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yamaç Emrah'ı öğreniyor!

Show TV'nin izleyiciyi ekrana çivileyen dizisi Çukur 23.son bölüm nefesleri kesti. 23.son bölümde Koçovalılar, Elvis'in kaçırdığı kadınları kurtardı kurtarmasına ama ortaya daha büyük sırlar ve problem çıkacak. Çukur 23.son bölüm ardından 24.yeni bölüm önizlemesi geldi. Önce gelin Çukur 23.son bölüm özetini okuyalım hemen ardından Çukur 24.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Çukur her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 23.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner.

Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda edecek.

ÇUKUR 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Çukur 24.yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanan bölüm ardından haberimizde olacak.