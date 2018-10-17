  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor

Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor

Fenerbahçe'de başarısız sonuçlar devam ederse devre arasında Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Bu ihtimali düşünen sportif direktör Damien Comolli, adaylar arasında öncelikli isimlerden olan Leonardo Jardim'i adeta yakın markaja aldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 10:50 - Güncelleme: 17-10-2018 10:50

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı. Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de "ihanet" suçlamasıyla yollar ayrıldı.

Bu olayların ardından teknik direktör Cocu'nun kredisi de arttı. Başkan Ali Koç da her fırsatta hocasının arkasında olduğunu belirtiyor. Ancak sarı-lacivertlilerde acil eylem planı da hazır tutuluyor.

JARDIM'E YAKIN MARKAJ
Fenerbahçe'de başarısız sonuçlar devam ederse devre arasında Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Bu ihtimali düşünen sportif direktör Damien Comolli, adaylar arasında öncelikli isimlerden olan Leonardo Jardim'i adeta yakın markaja aldı.

RANDEVU TALEP ETTİ
Comolli'nin, Portekizli teknik adamı arayarak, "Sizinle bir ön görüşme yapmak istiyorum" dediği öğrenildi. 44 yaşındaki hocanın öneriye sıcak baktığı, tarafların önümüzdeki günlerde Paris'te bir araya gelmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Jardim, geçtiğimiz günlerde Monaco ile yollarını ayırmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 11:00 niye devre arası bekleniyor anlamış değilim şimdiden gönderin cocuyu.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro