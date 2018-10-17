Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı. Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de "ihanet" suçlamasıyla yollar ayrıldı.

Bu olayların ardından teknik direktör Cocu'nun kredisi de arttı. Başkan Ali Koç da her fırsatta hocasının arkasında olduğunu belirtiyor. Ancak sarı-lacivertlilerde acil eylem planı da hazır tutuluyor.

JARDIM'E YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe'de başarısız sonuçlar devam ederse devre arasında Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Bu ihtimali düşünen sportif direktör Damien Comolli, adaylar arasında öncelikli isimlerden olan Leonardo Jardim'i adeta yakın markaja aldı.

RANDEVU TALEP ETTİ

Comolli'nin, Portekizli teknik adamı arayarak, "Sizinle bir ön görüşme yapmak istiyorum" dediği öğrenildi. 44 yaşındaki hocanın öneriye sıcak baktığı, tarafların önümüzdeki günlerde Paris'te bir araya gelmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Jardim, geçtiğimiz günlerde Monaco ile yollarını ayırmıştı.