  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Coğrafya Öğretmenliği taban ve taban puanı 2018 4 yıllık üniversite sıralaması

Coğrafya Öğretmenliği taban ve taban puanı 2018 4 yıllık üniversite sıralaması

2018 YKS sonuçlarının ardından şimdi milyonlarca öğrenci en doğru üniversiteyi tercih etmek için maratona başladı. YKS tercihleri 7 Ağustos'ta başlayacak. Peki 4 yıllık Coğrafya Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, 2018 Coğrafya Öğretmenliği taban- tavan puanları ve başarı sıralaması tablosu haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 12:45 - Güncelleme: 01-08-2018 12:45

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Hayalindeki üniversiteye girmek için doğru tercih yapacak öğrenciler için tercih süreci 7-14 Ağustos arasında yapılacak. Peki 4 yıllık olan Coğrafya Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, 2018 üniversite Coğrafya Öğretmenliği taban- tavan puanları ve başarı sıralaması kaç?

4 yıllık bölüm Coğrafya Öğretmenliği taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi haberimizde. 

TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK: ÖSYM, tarafından YKS tercih kılavuzunun son hali yayınlandı. Tercihler 7 Ağustos’ta başlayacak 14 Ağustos akşamı saat 23.59’da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’nün okunması şart. Bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlere son verilmesi öneriliyor. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK: TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK: YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Coğrafya Öğretmenliği taban ve taban puanı 2018 4 yıllık üniversite sıralaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro