Çocuklar Duymasın yeni Havuç Mehmet Baran Erdoğan kimdir nereli kaç yaşında

Birol Güven 'Havuç, Çocuklar Duymasın'a geri dönecek' dedi yer yerinden oynadı. Önce herkes Furkan Kızılay'ın Çocuklar Duymasın'a geri dönüp Havuç karakterine yeniden hayat vereceğini düşündü. Ancak Furkan Kızılay, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeniden Havuç olmayacağını açıkladı. O zaman ibre değişti ve herkes 'Çocuklar Duymasın yeni Havuç kim?' diye sormaya başladı. Daha sonra Havuç'un fotoğrafları yayınlandı ama bir türlü yüzünü göstermedi. Ve en nihayetinde Çocuklar Duymasın yeni Havuç'un kim olduğu belli oldu; Mehmet Baran Erdoğan, Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u oldu. Daha fotoğrafı ortaya çıkar çıkmaz çok eleştirildi bu seçim ama ilerleyen günler bakalım neler gösterecek. Ama gelin Çocuklar Duymasın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan'ı yakından tanıyalım. İşte Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan hakkında tüm detaylar...

MEHMET BARAN ERDOĞAN KİMDİR; 1986’da Ankara’da doğdu.İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü 4 senede bitirdi. 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi Ankara’ da Akşam Okulu ve Actor Studio adlı eğitim programlarını bitirdi.

Aynı dönemde Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda devamlı rol aldı.2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev aldıktan sonra şu an İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

İş Deneyimleri; 2011 Kanal D “ANS” “Kanıt” adlı televizyon dizisinde “Haldun” karakteri (1 Bölüm) 75. Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Yahşi Cazibe” adlı televizyon dizisinde “Damat” karakteri (1 Bölüm) 68.Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Alemin Kralı” adlı televizyon dizisinde “HAYDE” karakteri (1 Bölüm) 2.Bölüm

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Kim Akıllı Kim Deli” adlı kabare oyununda “Sözcü” karakteri (5 farklı Tipleme)

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Işıltı Kumpanyası” adlı çocuk oyununda “Gitarcı” karakteri

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Karman Çorman” adlı vodvilde “Fethi Güven” karakteri (BAŞROL)

2011 İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Genç Günler Festivali kapsamında Juliet’in Şalı adlı oyunda “Hamlet” karakteri

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan kimdir olay oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

2011 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide 2 bölüm oyunculuk

2010 - 2011 Müjdat Gezen Tiyarosu kadrolu oyunculuk “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ adlı oyunda “Anlatıcı” karakteri ,“ Eroin Bağlantısı” adlı oyunda “Sam” karakteri

2010 “Pijama” adlı müzik grubunun “Tek Dikişte” adlı şarkısının müzik klibinde oyunculuk

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şile Belediesi 150. Yıl Kutlamaları’nda; Şile Deniz Feneri adlı oyun"

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi”nde “Diksiyon Hocası karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şirinler Çocuk Oyunu”nda “Şirin Baba karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Sünger Bob Çocuk Oyunu”nda “Kaptan karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Pinokyo Çocuk Oyunu”nda “Gepetto karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda “Rejisör karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Haydin Çağ Atlıyoruz” oyununda “4 farklı karakter”

2008 – 2009 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi” oyununda “Diksiyon Hocası ve Recai Hoca karakterleri”