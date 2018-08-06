Çipras Putin'i kızdırdı notayı yedi

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa çağırdığını açıklayan Rus Dışişleri, Atina'nın geçen ay Rus diplomatik görevlileri ve vatandaşları hakkında aldığı dostça olmayan kararlara yanıt olarak alınan simetrik önlemlere ilişkin notayı kendisine iletti.



Yunan hükümeti, temmuzda iki Rus diplomatı sınırdışı etmiş ve diplomat olmayan iki Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti.

MAKEDONYA'NIN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEMİ ÜZERİNDEN

Bunu, söz konusu kişilerin Yunan yetkililere rüşvet vermeye kalkıştıkları ve Makedonya'nın NATO'ya üye olmasına izin verecek anlaşmanın bozulması için çalıştıklarına dair iddialarla gerekçelendirmişti.

LAVROV ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Moskova bu iddiaları reddederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eylülde Yunanistan'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.