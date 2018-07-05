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Çin'li teknoloji devi sonunda bunu da yaptı!

Çin'li teknoloji devi sonunda bunu da yaptı!

Çinli teknoloji devi Baidu, ürettiği ilk akıllı çipi bugün başkent Beijing'de düzenlenen konferansta tanıttı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 01:00 - Güncelleme: 05-07-2018 01:00

Ulusal Sergi Merkezi'nde düzenlenen Baidu Yapay Zekâ Geliştiricileri Konferansı'nda şirketin teknoloji alanındaki son çalışmaları ve ürünleri gösterildi.

Kunlun adı verilen akıllı çip, bulut hesaplama, dil işlemleri, ses tanıma, insansız otomobil ve içerik önerme gibi yapay zekâyla ilgili farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılayacak.

Baidu'nun kurucusu ve CEO'su Li Yanhong (Robin Li), yaptığı konuşmada, günümüzde çok sayıda sektörün yapay zekâyla tanıştığına işaret ederek, insanların dil becerilerinin bilgisayarlar tarafından taklit edilmekte olduğunu söyledi. Baidu'nun her yıl bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca yuanlık yatırım yaptığını dile getiren Li, dolayısıyla şirketin milyonlarca sunucudan oluşan üst düzey hesaplama kapasitesi oluşturduğunu ve piyasada öncü rol oynadığını bildirdi.

Li Yanhong, konuşmasında, önümüzdeki günlerde Microsoft şirketiyle insansız otomobil ve yapay zekâ gibi alanlarda işbirliği yapacaklarını da açıkladı.

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