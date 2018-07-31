Çinli bakanın yanında karısıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki...

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Çin ziyaretinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın istifasından sonra Jeremy Hunt’ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurmuştu. Jeremy Hunt, İngiltere-Çin ilişkilerini geliştirmek için Çin'e gitti.

30 Temmuz'da gerçekleşen ziyaret sırasında Jeremy Hunt ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi basın toplantısı düzenledi. Hunt, Çin'li karısına ithafen, Çin kültürü ile olan ilişkilerinin çok derin olduğunu ifade etti. Hunt bu sırada "Benim eşim de Japon" diyerek bir gafa imza attı. Akabinde yanlış ifadesini düzelten Hunt, “Benim karım Çinli, çocuklarım da yarı Çinli ve Xi’an’da yaşayan eşimin ailesi de Çinli. Çin ile çok güçlü aile bağlarımız var” diye belirtti.