Çin'in ilk sürücüsüz otobüsü 'Apolong' kullanıma hazır

Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu'nun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Robin Li, bugün şirketin yıllık AI (yapay zekâ) geliştirme konferansı Baidu Create 2018'de açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada: Apolong'un; engelden kaçma, yön değiştirme ve yolcu alma gibi işlemleri sürücüsüz gerçekleştirebildiği belirtildi. Otobüs, ilk etapta turistik mekânlar, havalimanları ve diğer kapalı alanlarda kullanıma sunulacak. ÜRETİM HACMİ ARTIYOR: Çinli otobüs üreticisi King Long ile Baidu'nun ortaklığında geliştirilen Apolong, Çin'in Beijing, Shenzhen, Xiongan, Wuhan ve Pingtan gibi kentlerinde ticari kullanımda olacak. Robin Li'nin verdiği bilgilere göre, Çin'in Fujian eyaletinin Xiamen kentindeki fabrikasında imal edilen Apolong'un üretim hacmi 100 üniteye ulaştı.

Li, yaptığı açıklamada, "Bu yıl otonom teknolojisinin ticarileştirilmesinin birinci yıldönümü. Apolong'un üretim hacminden anlayabileceğimiz gibi otonom teknolojisinde büyük ilerleme kaydediliyor, sektör sıfırdan bire yükseldi." diye konuştu. DÜNYA PAZARINA AÇILIYOR: Baidu, denizaşırı pazarlara açılmayı da planlıyor. Şirketin, Çinli firma King Long ve Japon SoftBank Grubu'na bağlı otonom teknoloji şirketi SB Drive ile işbirliği neticesinde Apolong'un sürücüsüz minibüsleri 2019'un başlarından itibaren Japonya'nın Tokyo gibi kentlerinde trafikteki yerini alacak.

Baidu, ayrıca veri merkezleri, otonom araçlar ve herkese açık bulut sunucularının gereksinimlerini karşılamak için Çin'in ilk buluttan kullanıcıya hizmet sağlayacak Kunlun adlı yapay zekâ çipini geliştirdiğini ilan etti.

Nasdaq borsasında işlem gören Çinli firma Baidu, son yıllarda yapay zekâ teknolojisine yüklü miktarda yatırımlar yapıyor. Şirket, geçen nisan ayında yaptığı açıklamada, otonom araçların geliştirilmesi ve üretimini hızlandırmak amacıyla kurulan Apollo adlı açık platformu tanıtmıştı.