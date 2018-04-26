Çin hızlı trenlerde yapay zekayı test ediyor!

Eylül ayının sonuna kadar sürecek test çalışmaları, saatte 350 kilometre hız yapabilen "Fuxing Hao" treni de dahil akıllı teknolojilerin kullanıldığı yüksek hızlı trenlerin vagon, çekiş kontrolü, komut, haberleşme ve güvenlik sistemlerine yönelik kapsamlı bir çalışma niteliğinde.

Çin, akıllı yüksek hızlı trenleri geliştirirken bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve Beidou Uydu Konumlandırma Sistemi gibi ileri teknolojileri kullanarak yeni nesil akıllı inşaat, akıllı ekipman ve akıllı işletme teknolojileri seviyesini kapsamlı olarak yükseltecek. Böylece yüksek hızlı trenlerin daha güvenli, verimli, yeşil, kullanışlı ve rahat olması bekleniyor.

Söz konusu testlerin sonuçları, inşa çalışmaları devam eden Beijing-Zhangjiakou ve Beijing-Xiongan yüksek hızlı tren hatlarına teknik destek sağlayacak.