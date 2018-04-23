Çiftlikbank'ın beynine operasyon: İstanbul'da yakalandı!

Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Yurdakul'u yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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