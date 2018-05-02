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CHP'nin adayı tamam bomba kulis

CHP'nin adayı tamam bomba kulis

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun yanıtı cuma günü saat 10.00'da verilecek. Ankara'dan geçtiği kulis haberlerle bilinen gazeteci Serpil Çevikcan o adayın Yılmaz Büyükerşen olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 08:02 - Güncelleme: 02-05-2018 08:07

CHP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurmuştu. CHP'nin adayları arasında bugüne kadar Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici gibi isimler ön plana çıkmıştı.

Ankara'nın en isabetli kulis bilgilerine imza atan gazeteci Serpil Çevikcan, CHP'nin 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok ilginç bir bilgi verdi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN İSMİ ÖNE ÇIKTI
Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bomba bir kulis bilgisini paylaştı. NTV'de katıldığı canlı yayında konuşan Çevikcan, CHP'nin adayları arasında Yılmaz Büyükerşen isminin ön plana çıktığını söyledi.

"BELEDİYE İŞLERİNDEN ELİNİ ÇEKTİ"
Çevikcan, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, son günlerde odasını topladığını, belediyedeki işlerini kurduğu bir özel ekibe devrettiğini ve kendisine çekirdek bir kadro kurarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisiyle birlikte izleyeceği yolu belirlemeye çalıştığını da söyledi.

"MHP'LİLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR PROFİL" İDDİASI
Serpil Çevikcan Milliyet'teki bugünkü yazısında Büyükerşen'in aday gösterileceğine dair iki neden daha sıraladı: "İlki, Büyükerşen’in 2014’te aday gösterileceği söylenirken, CHP’nin son dakikada MHP ile birlikte çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çıkarması. İkincisi, Büyükerşen’in, Eskişehir’de CHP’den de yüksek oy alan, MHP’lilerin de tercih ettiği bir profil olması."

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen ve sanatçı olan Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Kanal D'nin kurucularından ve Anadolu Üniversite'sinin eski rektörü Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversite'sinin eski rektörüdür.
Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz Büyükerşen, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

1962 tarihinde, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından olmasının ardından tarihler 1972’yi gösterdiğinde, mezun olduğu bu akademinin başkanlık görevine layık görüldü.

Doktora eğitimini ise 1966 tarihinde bitirdikten sonra sırasıyla, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.
Dünyada tek olan açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Yılmaz Büyükerşen, evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırlamış ve Eskişehir'de uygulamıştır.

Sanata olan büyük ilgisi ve bu alandaki kabiliyetiyle tanınan Yılmaz Büyükerşen, Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir.
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de kendini gösteren Yılmaz Büyükerşen, bu alanda faaliyetler ortaya koyarak, 2 dönem boyunca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevini icra etmiştir.
1982 tarihinde Anadolu Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmeye başlayan Yılmaz Büyükerşen 1987 tarihinde aynı göreve tekrar geri atanmıştır.

Siyaset hayatına ise 1999 tarihinde atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.

2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Menderes YILDIRIM 02 Mayıs 2018 09:33 CHP nin Adayı Şeker Fabrikalarını - TCDD yi - Karayollarını - DSİ yi - Köprüleri - HES leri - Tarım Alanlarını - Madenleri - Kamu Arsalarını - Kamu Mallarını - SATMAYACAK Aday Olacağı için CHP Adayı İLK TURDA % 57 - 60 arasında Oy ile Seçilecektir! ! ! ! Ekmeğinden Olmak İstemeyenler - Baba Yadigari Tarlaları Ellerinden Gitmesin Diyen Çiftçilerimiz - Akşam Son Kez Dükkanının Kepengini Kapatmak İstemeyen Esnafımız - Artık Ekonomide Sona Gelindiğini Gören Evli Çiftlerimiz Aile Olmalarının SİMGESİ ALYANSLARINI Satmamak için, 24 Haziran 2018 Tarihinde YETER SÖZ MİLLETİNDİR Diyerek Koşarak Oyunu CHP Adayına Verecektir! ! ! Saygılarımla

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