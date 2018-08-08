  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'li vekilden ilginç çıkış! 'İmzamı hatır için geri çektim'

CHP'li vekilden ilginç çıkış! 'İmzamı hatır için geri çektim'

CHP’de Kurultay krizi devam ederken verdiği imzayı geri çeken Uşak milletvekili Özkan Yalım’dan açıklama geldi. Yalım’ın açıklamasında imzasını, "Hatır için çektim" demesi dikkat çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-08-2018 17:42 - Güncelleme: 08-08-2018 17:42

CHP'de, olağanüstü kurultay için verdiği imzayı geri çeken Uşak Milletvekili Özkan Yalım açıklamalarda bulundu. Yalım, imzasını son gün çektiğini belirterek, "Partiden ismini veremeyeceğim bir can yoldaşımın hatırı için çektim" dedi. 

Yalım, tabandan gelen istek üzerine kurultay için imza attığını belirtirken, "Çağrı Grubu sözcüsü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün ricası da imza vermemde etkili olmuştu" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür! Yeni dönemde...

"CAN YOLDAŞIM İÇİN"

Son gün imzasını geri çektiğini anlatan Yalım, "Partiden ismini veremeyeceğim can yoldaşım dediğim bir arkadaşımın isteği üzerine geri çektim" dedi.Yalım, kendisine bir teklif yapılmadığı sözlerini ekledi. (İsmail Saymaz - Hürriyet)

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'li vekilden ilginç çıkış! 'İmzamı hatır için geri çektim' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ar 08 Ağustos 2018 18:59 bu kişi saçmalamış da... bunu iyi malzeme bulan medyada doğal ve ekonomik felaketler kadar kullanabilir...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro