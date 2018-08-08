CHP'li vekilden ilginç çıkış! 'İmzamı hatır için geri çektim'

CHP'de, olağanüstü kurultay için verdiği imzayı geri çeken Uşak Milletvekili Özkan Yalım açıklamalarda bulundu. Yalım, imzasını son gün çektiğini belirterek, "Partiden ismini veremeyeceğim bir can yoldaşımın hatırı için çektim" dedi.

Yalım, tabandan gelen istek üzerine kurultay için imza attığını belirtirken, "Çağrı Grubu sözcüsü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün ricası da imza vermemde etkili olmuştu" dedi.

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"CAN YOLDAŞIM İÇİN"

Son gün imzasını geri çektiğini anlatan Yalım, "Partiden ismini veremeyeceğim can yoldaşım dediğim bir arkadaşımın isteği üzerine geri çektim" dedi.Yalım, kendisine bir teklif yapılmadığı sözlerini ekledi. (İsmail Saymaz - Hürriyet)