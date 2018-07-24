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CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların toplandığını bildirdi. Tüzün ayrıca imzaları görmek isteyen MYK üyelerinin istedikleri an bunu yapabileceklerini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 18:14 - Güncelleme: 24-07-2018 18:14

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Tüzün kurultaya ilişkin açıklamasında, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplandı, MYK üyeleri görebilir." ifadesini kullandı

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği saatte imzaları görebilir."

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 19:18 Neyin plani CHP zaten bitmis Akp NIN bu tur isler icin hic vakti yok bile :)

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