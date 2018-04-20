CHP'li Öztürk Yılmaz 'adayım' dedi AK Partililer kahkaha attı

24 Haziran 2018 erken seçiminde CHP'nin adayı kim olarak diye beklerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz "adayım' diyerek ortaya çıkktı. Bu sürpriz kararını da Meclis'te düzenlediği bir basın toplantısı ile duyurdu. Yılmaz 'kimseden korkum yok' deyip kararını 'Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım. Kenardan aday olmaz kimseden korkum yok, adayım' açıklamasını yaptı.

Bu açıklama televizyon kanallarına son dakika haberi olarak yansırken CNN Türk ekranlarında ilginç anlara sahne oldu.

AK PARTİLİLER KAHKAHA ATTI

Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığı sırada CNN Türk canlı yayınında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop vardı. Spiker son dakika haberi duyurup 'CHP Cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz oldu' deyince Mustafa Şentop kahkahayı bastı. İşte o anlar;

ÖZTÜRK YILMAZ'IN 'ADAYIM' AÇIKLAMASI

Günün olayı haline gelen 'adayım' açıklamasını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz TBMM'de yaptı. Yılmaz, Kılıçdaroglu aday olduğu takdirde onu destekleyeceğini belirterek kararını şu sözlerle duyurdu:



-"Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz, burası er meydanıdır. Bunu alabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım, hayatımda hiçbir zaman başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok, hiç kimseden korkum, endişem... Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmedim."

FAKİRDİK... EZİLDİK AMA...

-"Yüce Rabbim büyüktür. Bana fakirliği gösterdi, ezildik, ayakkabılarımızın olmadığı dönemler oldu, aç kaldığımız dönemler oldu ama hiçbir zaman onursuzluk, gurursuzluk yapmadık, kimsenin önüne eğilmedik. Şahsi bir şey için kimseden bir talebimiz olmadı. Öz güvenle dimdik, buralara geldik, cebimizde harçlığımızın olmadığı dönemler oldu. Yatağa aç gittiğimiz dönemler oldu. Ama asla umudu kaybetmedik. Umudun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek."

CHP'NİN RESMİ ADAYI MI? : Öztürk Yılmaz CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı değil. Yılmaz aday adayı durumunda. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken şu noktanın altını çizdi: "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir" .

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR : Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Öztürk Yılmaz aslen Ardahanlı. Kamuoyu onu IŞİD tarafından alı konulan Musul Başkonsolosu olarak hatırlıyor.

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