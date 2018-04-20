  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'li Öztürk Yılmaz 'adayım' dedi AK Partililer kahkaha attı

CHP'li Öztürk Yılmaz 'adayım' dedi AK Partililer kahkaha attı

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 'Ben adayım' diyerek ortaya çıktı. Son dakika haberini CNN Türk spikeri canlı yayında verince yanındaki AK Partili konuğu kahkaha attı. Peki kimdir bu Öztürk Yılmaz?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-04-2018 11:59 - Güncelleme: 20-04-2018 12:18

24 Haziran 2018 erken seçiminde CHP'nin adayı kim olarak diye beklerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz "adayım' diyerek ortaya çıkktı. Bu sürpriz kararını da Meclis'te düzenlediği bir basın toplantısı ile duyurdu. Yılmaz 'kimseden korkum yok' deyip kararını 'Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım. Kenardan aday olmaz kimseden korkum yok, adayım' açıklamasını yaptı.

Bu açıklama televizyon kanallarına son dakika haberi olarak yansırken CNN Türk ekranlarında ilginç anlara sahne oldu.

AK PARTİLİLER KAHKAHA ATTI

Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığı sırada CNN Türk canlı yayınında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop vardı. Spiker son dakika haberi duyurup 'CHP Cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz oldu' deyince Mustafa Şentop kahkahayı bastı. İşte o anlar;

ÖZTÜRK YILMAZ'IN 'ADAYIM' AÇIKLAMASI

Günün olayı haline gelen 'adayım' açıklamasını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz TBMM'de yaptı. Yılmaz, Kılıçdaroglu aday olduğu takdirde onu destekleyeceğini belirterek kararını şu sözlerle duyurdu: 

-"Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz, burası er meydanıdır. Bunu alabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım, hayatımda hiçbir zaman başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok, hiç kimseden korkum, endişem... Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmedim."

FAKİRDİK... EZİLDİK AMA...

-"Yüce Rabbim büyüktür. Bana fakirliği gösterdi, ezildik, ayakkabılarımızın olmadığı dönemler oldu, aç kaldığımız dönemler oldu ama hiçbir zaman onursuzluk, gurursuzluk yapmadık, kimsenin önüne eğilmedik. Şahsi bir şey için kimseden bir talebimiz olmadı. Öz güvenle dimdik, buralara geldik, cebimizde harçlığımızın olmadığı dönemler oldu. Yatağa aç gittiğimiz dönemler oldu. Ama asla umudu kaybetmedik. Umudun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek."

CHP'NİN RESMİ ADAYI MI? : Öztürk Yılmaz CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı değil. Yılmaz aday adayı durumunda. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken şu noktanın altını çizdi: "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir" .

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR : Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Öztürk Yılmaz aslen Ardahanlı. Kamuoyu onu IŞİD tarafından alı konulan Musul Başkonsolosu olarak hatırlıyor.

Öztürk Yılmaz kimdir CHP Cumhurbaşkanı adayı nereli

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'li Öztürk Yılmaz 'adayım' dedi AK Partililer kahkaha attı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • KOMEDİ YAAA 20 Nisan 2018 12:58 NAMI DİĞER MUHASEBESİ KEMAL. HA HA HA HA HA HA. ARAMA MOTORUNA YAZIN OKUYUN

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro