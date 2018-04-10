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CHP'li İnce'den ilginç adaylık yorumu

CHP'li İnce'den ilginç adaylık yorumu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi. İnce, belediye başkanlığı iddialarıyla ilgili de ilginç bir yorumda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 00:04 - Güncelleme: 10-04-2018 00:04

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının büyük şehirlerde üyelerinin oylarıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Belediye başkanlığı adaylığı için kendisiyle ilgili bir takım söylentiler olduğunu belirten İnce, “Ankara’dakiler İstanbul’a, İstanbul’dakiler Ankara’ya aday gösteriyorlar. Afrin’e aday gösterirlerse şaşırmam” diye konuştu.

Muharrem İnce, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Yalova'da iki milletvekili çıkarma şanslarının olduğunu ileri süren İnce, ilk sıradaki adayın ön seçimle belirlenmesi halinde ikinci milletvekilliğinin de kazanılabileceğini ileri sürdü. İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da yine en azından büyükşehirlerde üyelerin oylarıyla belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

"BÖYLE GİDERSE AFRİN'DEN ADAY GÖSTERİRLER"

Adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiği sorusuna cevap veren İnce, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul'da üyelerle bir anket çalışması yaptığını, sonucunu da bildiğini söyledi. İnce kendi adaylığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide. Onlar beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacaklar ise Ankara’ya aday gösteriyor. Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize. Genel merkezin İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını biliyorum. Çıkan sonucu da biliyorum.”

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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