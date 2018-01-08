  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'den MHP teklifine olay yorum: Patron çıldırdı kapatıyoruz

CHP'den MHP teklifine olay yorum: Patron çıldırdı kapatıyoruz

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayıp Erdoğan'ı destekleme kararı alan MHP günün konusu oldu. CHP, Devlet Bahçeli'nin 'talepsiz' ittifak çıkışını MHP'yi tasfiye etmek olarak gördü. CHP Grup başkanvekili Özel, 'MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-01-2018 17:29 - Güncelleme: 08-01-2018 17:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2019 seçimleri için aldığı kararla olay yarattı. Bahçeli aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Bahçeli, AK Parti'den bunun karşılığında 'bakanlık' istemeyeceklerini de söyledi. 

MHP'nin yaptığı bu 'pazarlıksız' ittifak teklifi CHP'nin diline düştü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve MHP ile Devlet Bahçeli için olay açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin bu kararıyla partisinin kapısına "tasfiye sürecindeyiz" yazısını astığını söyleyen Özgür Özel, MHP'lileri çileden çıkaracak yorumlarda bulundu. 

PATRON ÇILDIRDI KAPATIYORUZ!

Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını söyleyen Özgür Özel şunları söyledi;

- "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AK Parti'ye gitsin.

-Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." 

- "Darbeden 1 ay önce 'İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız.' diyen sen değil misiniz?  Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP'nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor.

C İTTİFAKI - S İTTİFAKI

- C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, Cumhuriyet'le ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisanda Cumhuriyet'ten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı.

MHP'LİLER ÜZÜLMESİN

-"MHP'ye oy verenlere söylüyoruz, hiç üzülmeyin, birileri tabelayı indirebilir, kepengi kapatabilir ama Cumhuriyet"ten, demokrasi, eşitlikten, kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz.

-Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım.

Devlet Bahçeli açık açık söyledi! Abdullah Gül adayım diye...

Devlet Bahçeli'den 2019 seçimi için bomba Erdoğan kararı

AK Parti'den Bahçeli'ye seçim yanıtı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'den MHP teklifine olay yorum: Patron çıldırdı kapatıyoruz haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 22:49 Bu partinin varlık sebebi bitmiştir. Ülkeyi yönetme gibi bir niyeti olmayan parti ve milletvekilleri milletin kesesinden yeyip içip mecliste şov yapıp geçinip gidiyor demektir

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Özgür Özel
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Eczacı; Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat