CHP'den MHP teklifine olay yorum: Patron çıldırdı kapatıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2019 seçimleri için aldığı kararla olay yarattı. Bahçeli aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Bahçeli, AK Parti'den bunun karşılığında 'bakanlık' istemeyeceklerini de söyledi.

MHP'nin yaptığı bu 'pazarlıksız' ittifak teklifi CHP'nin diline düştü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve MHP ile Devlet Bahçeli için olay açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin bu kararıyla partisinin kapısına "tasfiye sürecindeyiz" yazısını astığını söyleyen Özgür Özel, MHP'lileri çileden çıkaracak yorumlarda bulundu.

PATRON ÇILDIRDI KAPATIYORUZ!

Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını söyleyen Özgür Özel şunları söyledi;

- "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AK Parti'ye gitsin.

-Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var."

- "Darbeden 1 ay önce 'İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız.' diyen sen değil misiniz? Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP'nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor.

C İTTİFAKI - S İTTİFAKI

- C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, Cumhuriyet'le ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisanda Cumhuriyet'ten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı.

MHP'LİLER ÜZÜLMESİN

-"MHP'ye oy verenlere söylüyoruz, hiç üzülmeyin, birileri tabelayı indirebilir, kepengi kapatabilir ama Cumhuriyet"ten, demokrasi, eşitlikten, kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz.

-Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım.

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