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CHP'den flaş Reyhanlı'yı vuran roket iddiası!

CHP'den flaş Reyhanlı'yı vuran roket iddiası!

CHP Milletvekili Mevlüt Dudu, Reyhanlı'da gerçekleşen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia ederek, "Saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:32 - Güncelleme: 23-01-2018 12:32

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Reyhanlı'da gerçekleşen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia ederek, "Bu roketlerin menzili 12 kilometre ve buradan Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Dudu, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili ve belediye başkanı ile yaptığı görüşmelerin ardından konuştu. "Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla" diyen Mevlüt Dudu şöyle devam etti:

"Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi. Yani saldırının terör örgütü tarafından yapıldığı noktasında şüphe yok ancak, Suriye'den değil, Reyhanlı kırsalından önceden hazırlık yapılmak suretiyle bu saldırının yapıldığı ve roketlerin oradan ateşlendiği bilgisi bize ulaştı. Bu da ciddi ve dikkate alınmaya değer bir bilgidir. Bu noktada hükümetin, devletin gerekli tedbirleri alacağını ve üzerine düşeni yapacağına inanıyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Burdayiz. 23 Ocak 2018 13:16 Bu chp olunca neden böyle bir açıklama gereksinimi duymuş olabilir diye düşünmüyor değil insan, yine mi provakasyon acep diye düşünüyoruz, hani abd bizim çocuğumuz ypg atmamış diyor ya!

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