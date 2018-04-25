CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti grubunun cumhurbaşkanı adayı belirleme ve ittifak görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini söyledi. Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmalara da değinen Özel, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını bu nedenle parti grubunda da gündeme gelmediğini söyledi.

CHP kapalı grup toplantısı Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tam yetki verildiğini açıkladı. Özel, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmalara da son noktayı koyarak, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Toplantı sonunda tüm konuşmacıların önerileri üzerinde ortaklaştıkları bir öneri olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu süreci yürütümü ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada tüm milletvekillerimizin oy birliğiyle yetki verilmiştir. Bundan sonraki süreçte Sayın Genel Başkanımız, bugüne kadar olduğu gibi partiler arası temasları kendisi ya da kendisi tarafından yapılan yöneticiler eliyle yönetilecek ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tamamen belirginleştikten sonra kamuoyuyla paylaşacaktır.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Bugün bir takım haberler sonrası çokça spekülasyon yapılıyordu Sayın Genel Başkanımız'ın bilgileri doğrultusunda Sayın Parti Sözcümüz Bülent Tezcan'ın açıklamaları ve benim sosyal medyadan yaptığım paylaşımdan sonra böyle bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığı açıklık kazanmıştı. Bu yüzden toplantıda bahsettiğiniz anlamda tartışmaya gerek kalmadı. Benim ve Sayın Tezcan'ın açıklaması sonrası böyle bir konu partinin gündeminde değil.

İlkelerin konuşulması gereken bir süreçte suni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda kimseyi rencide etmek istemiyoruz. Örneğin Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bir tartışma yürütmemiz mümkün değil ama netleşmemiz ve daha önce ki süreci tekrar etmemiz gerekir. Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugünde gündemimizde yoktur.

"HİÇBİRİMİZİN İTİRAZ ETMEYECEĞİ BİR ADAY OLACAK"

CHP'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlama yapmıştık. Örneğin benim bin tanımlamamı hatırlatayım. Açıklandığında tüm CHP'lilerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği hiçbirin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda CHP'nin adayında böyle bir tartışma yoktur.