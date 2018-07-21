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CHP'den dikkat çeken bedelli çıkışı

CHP'den dikkat çeken bedelli çıkışı

Bedelli askerliğe karşı olmadıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 19:28 - Güncelleme: 21-07-2018 19:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik uygulamasına karşı olmadıklarını belirten Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" açıklamasında bulundu.

"BEDELLİNİN MECLİS'TEN GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimin günlerde Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • HAKSIZLIĞIN DANİSKASI 21 Temmuz 2018 19:36 YIĞILMA YANLIZ ZENGİNLERDE Mİ VAR,BAŞKABİR ÇÖZÜM GEREKİR HERKEZİ KAPSAYACA BİÇİMDE,PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇAALMASIN,

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