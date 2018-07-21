CHP'deki kavganın asıl nedeni şoke etti! Deniz Zeyrek yazdı

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için imza topluyor. 24 Haziran seçimlerinde alınan yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Kılıçdaroğlu, topun ağzında. CHP'de yaşanan kavganın asıl nedenini Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kadıköy için Türkiye’yi kaybetmek" başlıklı yazısında anlattı.

Bir grup CHP'li ve CHP seçmen ile konuşan Zeyrek, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği yazdı.

HEPSİ KORO HALİNDE AYNI YANITI VERDİ: "(...) Baktım benim düşüncemin onlar için hiçbir önemi yok, ortaya yeni bir soru attım: “İnce neden olağan kurultayı beklemiyor. O zamana kadar Anadolu’yu dolaşır, teşkilatları canlandırır, delegelerle yüz yüze görüşür, olağan kurultayı rahat kazanır”.

O ana kadar her kafadan bir ses çıkarken bu soruya hepsi koro gibi aynı yanıtı verdi: “Belediye başkan adaylarını kendisi belirlemek istiyor”.

Benim açımdan tartışma bitmişti. Taşrada bir yerde, CHP tabanı basın toplantılarında havada uçuşan rakamların, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği çözmüştü. Bütün mesele yerel seçimlerde Çankaya gibi, Kadıköy gibi, İzmir gibi, alınması “garanti” illerde ve büyük ilçelerde seçime kendi belirledikleri isimlerle gitmekti.

VARSA YOKSA GARANTİ İL VE İLÇELERDİ: Kimse iktidarın yerel yönetimlerden geçtiği gerçeğini umursamıyor, yerel seçimler öncesinde kafa kafaya verip, güçlerini ve yeteneklerini birleştirip iktidara yürümeyi ihtimal olarak görmüyordu. Varsa yoksa garanti il ve ilçelerdi.

Size iddialı gelebilir ama gözlemlerimden yola çıkarak şunu çok net yazabilirim: CHP, seçimler öncesindeki 8 ayı, bu şekilde parti içi çekişmeyle geçirirse, o garanti yerler de gidecek. İzmir’de, İstanbul’un bazı ilçelerinde, Mersin’de, Adana’da, Antalya’da çok büyük hayal kırıkları yaşayacaklar."

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