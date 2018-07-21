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CHP'deki kavganın asıl nedeni şoke etti! Deniz Zeyrek yazdı

CHP'deki kavganın asıl nedeni şoke etti! Deniz Zeyrek yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Muharrem İnce'nin neden olağan kurultayı beklemediğinin yanıtını verdi. Zeyrek, İnce'nin garanti il ve ilçelerde kendi belirlediği adaylarla yerel seçime gitmek istediğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 09:39 - Güncelleme: 21-07-2018 09:39

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için imza topluyor. 24 Haziran seçimlerinde alınan yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Kılıçdaroğlu, topun ağzında. CHP'de yaşanan kavganın asıl nedenini Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kadıköy için Türkiye’yi kaybetmek" başlıklı yazısında anlattı.

Bir grup CHP'li ve CHP seçmen ile konuşan Zeyrek, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği yazdı.

HEPSİ KORO HALİNDE AYNI YANITI VERDİ: "(...) Baktım benim düşüncemin onlar için hiçbir önemi yok, ortaya yeni bir soru attım: “İnce neden olağan kurultayı beklemiyor. O zamana kadar Anadolu’yu dolaşır, teşkilatları canlandırır, delegelerle yüz yüze görüşür, olağan kurultayı rahat kazanır”.

O ana kadar her kafadan bir ses çıkarken bu soruya hepsi koro gibi aynı yanıtı verdi: “Belediye başkan adaylarını kendisi belirlemek istiyor”.

Benim açımdan tartışma bitmişti. Taşrada bir yerde, CHP tabanı basın toplantılarında havada uçuşan rakamların, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği çözmüştü. Bütün mesele yerel seçimlerde Çankaya gibi, Kadıköy gibi, İzmir gibi, alınması “garanti” illerde ve büyük ilçelerde seçime kendi belirledikleri isimlerle gitmekti.

VARSA YOKSA GARANTİ İL VE İLÇELERDİ: Kimse iktidarın yerel yönetimlerden geçtiği gerçeğini umursamıyor, yerel seçimler öncesinde kafa kafaya verip, güçlerini ve yeteneklerini birleştirip iktidara yürümeyi ihtimal olarak görmüyordu. Varsa yoksa garanti il ve ilçelerdi.

Size iddialı gelebilir ama gözlemlerimden yola çıkarak şunu çok net yazabilirim: CHP, seçimler öncesindeki 8 ayı, bu şekilde parti içi çekişmeyle geçirirse, o garanti yerler de gidecek. İzmir’de, İstanbul’un bazı ilçelerinde, Mersin’de, Adana’da, Antalya’da çok büyük hayal kırıkları yaşayacaklar."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ahmed 21 Temmuz 2018 10:16 hani internet haber sizin üste kategorileriniz var güncel,politika,spor,seçim,diye gidiyor lütfen oraya bide komedi ekleyin bundan sonra chp haberlerini o kısımdan verirsiniz daha doğru olur

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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