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CHP: 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe sayılsın'

CHP: 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe sayılsın'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, staj ve çıraklık süresinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesini istediklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 19:47 - Güncelleme: 17-10-2018 19:47

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, staj süresinin emekliliğe sayılmasına ilişkin toplumun çeşitli kesimlerinin talepleri bulunduğunu söyledi.

Stajyerlik uygulamalarında keyfiyet, çalışma saatlerinin yoğunluğu, öğrencilerin emeklerinin karşılığını yani ücretini alamaması ve staj sırasında maruz kaldıkları olumsuz durumların, kendilerini meslekten daha başlangıçta soğuttuğuna işaret eden Karabat, öğrencilerin eşit ve keyfiyetten uzak bir staj süresi geçirmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"STAJ SİGORTASI MAĞDURLARI YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR"

Normal staj süresinin emeklilik için başlangıç kabul edilmediğini ancak meslek stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanların isterlerse doğum borçlanması yaparak emekliliklerini 4 yıl öne alabildiklerine dikkati çeken Karabat, "Staj sigortası mağdurları yasal düzenleme bekliyor" dedi.

"GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Meclisten 1987 yılında geçen bir yasayla isteyenlerin çıraklık ve meslek lisesi staj süresini tıpkı askerlik gibi borçlanması için bir hak elde ettiklerini hatırlatan Karabat, "Bugün de binlerce stajyer ve çırak, o yılları borçlanıp emeklilik primlerini kendi ceplerinden ödeyip emeklilik için başlangıca saydırmak istiyorlar. CHP olarak TBMM bünyesinde söz konusu sigortalılık süresinin emekliliğe sayılması noktasında girişimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bekliyoruz 17 Ekim 2018 20:18 Çok güzel olur.

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