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CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

CHP'de gözlerin çevrildiği Parti Meclisi toplantısı sona erdi. CHP Parti Meclisi (PM), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 19:17 - Güncelleme: 24-04-2018 19:17

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti. Toplantı sona erdi. 

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi. Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MOLLA 24 Nisan 2018 19:43 HEP YETKİ OLSA NE YAZAR....15 SATTI 20 DAHA SATAR. OSMANLIYI ZALİM İLAN ETTİ,SELÇUKLU VE KARAHANLILARI DA CAHİL İLAN EDER. BİR KURUMU BATIRMIŞTI,ŞİMDİ DE SİYASETİ BATIRIYOR.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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