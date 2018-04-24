CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

MOLLA 24 Nisan 2018 19:43 HEP YETKİ OLSA NE YAZAR....15 SATTI 20 DAHA SATAR. OSMANLIYI ZALİM İLAN ETTİ,SELÇUKLU VE KARAHANLILARI DA CAHİL İLAN EDER. BİR KURUMU BATIRMIŞTI,ŞİMDİ DE SİYASETİ BATIRIYOR.