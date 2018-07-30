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CHP milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'dan kötü haber. CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdE ve ameliyata alındı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 12:34 - Güncelleme: 30-07-2018 12:34

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ı Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delegeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan’ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı.

KAPIYI AÇMAYINCA GÖREVLİLER ANAHTARLA İÇERİ GİRDİ
Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan’ı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Milletvekili Bircan’ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.

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