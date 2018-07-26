CHP il başkanlarından ortak kurultay açıklaması

CHP'de bazı il başkanları saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklama ortak açıklamada, olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı il başkanları, delegelere "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" çağrısında bulundu.

CHP YÖNETİMİNE DESTEK: 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı çıkan CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi.

Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.

Açıklamada, OHAL'in kalıcı hale getirilmek istendiği belirtilerek, "Bu şartlarda partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" denildi.

KURULTAY TARTIŞMASI YAPILMASI DOĞRU DEĞİL: Olağanüstü kurultay için başlatılan imza sürecinin partiye zarar verdiğini savunan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoynuda yapılmasını doğru bulmuyoruz. Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir." dedi.

İL BAŞKANLARI DA BÖLÜNDÜ: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, davet edilen 81 il başkanından 59'u Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Muharrem İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.